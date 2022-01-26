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В США перевернулась лодка с десятками людей, для поисков привлекли катера и авиацию

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США, Среда 26 января 2022 09:45
В США перевернулась лодка с десятками людей, для поисков привлекли катера и авиацию Фото: корабли в Одесском порту во время учений Си бриз 2019 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В США, у побережья Флориды, перевернулась лодка с 39 людьми на борту. Береговая охрана разыскивает их в воде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Береговая охрана США разыскивают 39 человек, которые считаются пропавшими без вести после того, как их лодка перевернулась в субботу вечером у побережья Флориды", - пишет издание.

Как стало известно, лодку, которая, вероятно, перевернулась еще на выходных, заметили во вторник местные рыбаки, за 72 км от города Форт Пирс. За лодку цеплялся один из пассажиров, по словам которого группа отплыла вечером в субботу из Бимини на Багамах, но из-за плохой погоды лодка перевернулась, и все люди упали в воду, не имея спасательных жилетов.

Береговая охрана Майами заявляет, что проводит поисковую операцию с привлечением катеров и авиации, однако пока поиски не принесли результата. Береговая охрана разыскивает выживших людей во всей зоне от Бимини до Форта Пирса. Остров Бимини является самым западным из Багамских островов, он расположен в 80 милях от Майами.

Американские чиновники считают, что в лодке могли находиться мигранты, желавшие нелегально попасть в США. В Береговой охране уже обнародовали заявление, что будут предотвращать подобные нелегальные рейсы.

Напомним, ранее грузовое судно под флагом Коморских островов село на мель у северо-западного побережья Крита. От ударов волн оно раскололось пополам.

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