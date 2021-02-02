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США пересмотрят режим санкций в отношении Мьянмы после военного переворота

Вторник 02 февраля 2021 07:26
США пересмотрят режим санкций в отношении Мьянмы после военного переворота
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

США немедленно пересмотрят режим санкций в отношении Мьянмы. Белый дом угрожает "ответными мерами" после захвата военными власти в Мьянме.

Об этом в понедельник заявил президент США Джо Байден, пишет "Голос Америки".

Байден назвал нынешнюю ситуацию в Мьянме прямой атакой на переход страны к демократии и правового государства

"В течение последнего десятилетия Соединенные Штаты сворачивали санкции против Бирмы (Мьянмы) на основе ее прогресса на пути к демократии. Сворачивание этого прогресса обратно потребует немедленного пересмотра действующих законов и положений о санкциях с последующим внедрением соответствующих мероприятий", - говорится в заявлении президента США.

Он призвал международное сообщество требовать, чтобы бирманские военные отошли от власти, освободили задержанных, сняли введенные ограничения в телекоммуникационной сфере и не применяли насилия в отношении мирных жителей.

Напомним, у Мьянме военные объявили режим чрезвычайного положения в стране на год. Наблюдаются проблемы со связью по всей стране. Также задержали президента страны Он Мьин и госсоветника Аун Сан Су Чжи.

РБК-Украина писало, что военные планируют назначить выборы в Мьянме через год.

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