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США оценят угрозу космической войны с Россией

Новости » Политика     12.11.2019 - 10:17
США оценят угрозу космической войны с Россией
Фото: флаги РФ и Китая (fasleqtesad.com)

Через два дня в США будет опубликован доклад, в котором будет содержаться перечень угроз для страны в космосе

Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Как отмечает издание, генерал Военно-воздушных сил США Джон Хайтен попросил национальную разведку провести оценку, работы в этом направлении ведутся.

Как ожидается, 14 ноября в США будет опубликован доклад для Конгресса США, в котором будет содержаться перечень угроз для страны в космосе.

В докладе, по данным издания, делается вывод о том, что Китай рассматривает космос как сферу военной и экономической уязвимости США. У Китая есть кибернетическое, электромагнитное и орбитальное оружие, способное поражать космические объекты США.

"Соединенным Штатам может быть трудно сдержать Пекин от использования этого оружия, поскольку Китай считает, что США обладают большей уязвимостью в космосе", - говорится в докладе.

Напомним, в феврале этого года разведка США сделала заявление, что Россия и Китай представляют главную угрозу в сфере безопасности в космосе. Тогда сообщалось, что Россия и Китай активно разрабатывают энергетическое оружие и наземные противоспутниковые ракеты, которые могут иметь разрушительный эффект.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайвойнакосмос
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