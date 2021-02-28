В США одобрили третью вакцину от коронавируса

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило применение в стране вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson. Ранее консультативный комитет по вакцинам и биологическим продуктам единогласно проголосовал за одобрение вакцины .

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора .

Разрешение выдано для использования в чрезвычайных ситуациях, вакцинироваться будут люди от 18 лет.

"Все имеющиеся данные дают четкие доказательства того, что вакцина Janssen от COVID-19 может быть эффективной для предотвращения COVID-19. Данные также показывают, что известные и потенциальные преимущества вакцины перевешивают известные и потенциальные риски ее использования", - сообщает FDA.

Это уже третья вакцина, одобренная для применения в США. В декабре регулятор выдал разрешение вакцине, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, а также препарату, созданному Moderna.