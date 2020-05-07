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В США количество безработных за неделю выросло на более чем 3 млн

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 16:27
В США количество безработных за неделю выросло на более чем 3 млн
Фото: флаг США (flickr.com/usembassykyiv)

Общее количество безработных составляет почти 33 млн

За последнюю неделю заявки на пособие по безработице подали почти 3,2 миллиона жителей Соединенных Штатов Америки из-за закрытия предприятий в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Сообщается, что с середины марта, когда коронавирус вызвал закрытие предприятий во всех штатах, американцы подали около 33 млн заявок на пособие по безработице.

Отмечается, что за предыдущую неделю число новых заявок на пособие по безработице составляло почти более 3,8 млн. В последние недели показатель безработицы начал уменьшаться.

Кроме того, в пятницу Министерство труда США должно опубликовать отчет по безработице за апрель этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала карантина в США безработными стали свыше 30 млн американцев. В течение шести недель около 30,3 млн американцев подали заявки на пособие по безработице.

Также РБК-Украина писало, что из-за коронавируса работу потеряли более 120 млн жителей Индии. Уровень безработицы в стране находится на рекордно высоком уровне - 27,1%, что в четыре раза выше показателей США.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикибезработицакарантинКоронавирус
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