США і Південна Корея обговорили допомогу Україні

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван обговорив із південнокорейським колегою Чан Ходжіном посилення співпраці між КНДР та Росією і подальші кроки для підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Посадовці засудили передачу КНДР балістичних ракет Росії та використання Москвою цих ракет проти України. Вони зазначили, що передача та застосування цієї зброї збільшує страждання українського народу, порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, підриває глобальний режим нерозповсюдження та має значні наслідки для безпеки Європи, Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону.

Сполучені Штати Америки і Південна Корея зобов’язалися продовжувати тісну співпрацю для підтримки України та українського народу. Також вони домовилися підтримувати тісну співпрацю щодо спільних викликів безпеці для зміцнення миру в Індо-Тихоокеанському регіоні та по всьому світу.

Ситуація з допомогою США для України

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Конгрес не зміг схвалити запит президента США Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки, які передбачали понад 60 млрд для України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім додав у законопроєкт їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

4 січня у Білому домі заявили, що США більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. За словами координатора Ради нацбезпеки Джона Кірбі, Байден підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який "у нас є повноваження щодо коштів".

Докладніше про те, чому без угоди щодо південного кордону в США не можуть схвалити не лише бюджет, а й багатомільярдну допомогу нашій країні, - у матеріалі РБК-Україна.