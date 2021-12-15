В США на границе с Мексикой со стрельбой задержали мигрантов из России

Пограничники США открыли огонь, чтобы остановить два автомобиля, на которых из Мексики на территорию страны пытались въехать 18 мигрантов. В машинах оказались граждане России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную служба США .

Отмечается, что инцидент произошел 12 декабря в штате Калифорния на пункте въезда из Мексики "Сан-Исидро". По данным пограничников, два автомобиля на высокой скорости подъехали к зоне первичного досмотра.

Офицер погранслужбы, проводивший предварительные проверки, проходя по полосе первичного осмотра, произвел около четырех выстрелов по одному из автомобилей. В результате седан Mercedes врезался в резко остановившийся внедорожник Ford.

В автомобилях находились 18 мигрантов. Все они являются гражданами России. В составе группы было семеро детей в возрасте от 10 до 14 лет. С ними ехали 11 взрослых.

В результате стрельбы никто не пострадал. При этом легкие травмы получили два человека.