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В США на границе с Мексикой со стрельбой задержали мигрантов из России

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Вашингтон, Среда 15 декабря 2021 17:15
В США на границе с Мексикой со стрельбой задержали мигрантов из России Фото: мигрантов из России со стрельбой задержали на границе США и Мексики (twitter.com/CBP)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пограничники США открыли огонь, чтобы остановить два автомобиля, на которых из Мексики на территорию страны пытались въехать 18 мигрантов. В машинах оказались граждане России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную служба США.

Отмечается, что инцидент произошел 12 декабря в штате Калифорния на пункте въезда из Мексики "Сан-Исидро". По данным пограничников, два автомобиля на высокой скорости подъехали к зоне первичного досмотра.

Офицер погранслужбы, проводивший предварительные проверки, проходя по полосе первичного осмотра, произвел около четырех выстрелов по одному из автомобилей. В результате седан Mercedes врезался в резко остановившийся внедорожник Ford.

В автомобилях находились 18 мигрантов. Все они являются гражданами России. В составе группы было семеро детей в возрасте от 10 до 14 лет. С ними ехали 11 взрослых.

В результате стрельбы никто не пострадал. При этом легкие травмы получили два человека.

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