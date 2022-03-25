США дополнительно выделят Украине 1 миллиард долларов и примут 100 тысяч беженцев, - Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что они готовы выделить 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь украинцам, которые стали беженцами и пострадали от войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Байдена.