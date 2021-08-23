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США эвакуировали из Афганистана около 30 тысяч человек, - Блинкен

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США, Понедельник 23 августа 2021 07:39
США эвакуировали из Афганистана около 30 тысяч человек, - Блинкен Фото: Блинкен заявил, что США эвакуировали из Афганистана около 30 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

США эвакуировали из Афганистана около 30 тысяч человек. Это заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America.

Глава американской дипломатии сообщил, что с начала эвакуационной кампании в конце июля на военных и чартерных рейсах из аэропорта Кабула было вывезено около 30 тысяч человек, включая 8 тысяч за последние сутки. Это граждане США и местные жители из уязвимых групп.

Блинкен отметил, что администрация привлекла коммерческие авиакомпании к перевозкам людей из третьих стран, куда они доставляются из Кабула и остаются там на время проверки.

"Мы заключили соглашения примерно с двумя десятками стран на четырех континентах, которые помогают или вскоре помогут нам в вывозе людей из Кабула", - подчеркнул Блинкен.

Напомним, что ранее США заказали коммерческие самолеты для помощи в эвакуации из Афганистана.

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