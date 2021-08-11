США в декабре проведут первый виртуальный саммит демократических лидеров

Президент США Джо Байден проведет в начале декабре первый виртуальный "Саммит лидеров за демократию". Ожидается, что в нем примут участие главы государств, представители гражданского общества, благотворительных организаций и частного сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

"Президент Байден рад объявить, что в декабре он соберет лидеров из различных мировых демократий на виртуальный саммит за демократию", - говорится в заявлении.

В Белом доме уточнили, что второй саммит за демократию пройдет примерно через год в очном формате.

Виртуальный саммит состоится 9-10 декабря. Среди его тем: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека.

После первого саммита в течение года будут проводиться консультации, за которым последует вторая встреча уже в очном формате. Второй саммит будет призван продемонстрировать прогресс в выполнении обязательств.

На саммитах будут присутствовать главы государств, представители гражданского общества, благотворительных организаций и частного сектора.