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В США арестовали подрядчика Пентагона за шпионаж в пользу России

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США, Четверг 16 декабря 2021 23:51
В США арестовали подрядчика Пентагона за шпионаж в пользу России Фото: в США арестовали экс-подрядчика Пентагона за шпионаж в пользу России (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В США задержали бывшего подрядчика Пентагона. Он подозревается в попытке шпионажа в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции США.

В сообщении говорится, что 63-летний Джон Роув-младший пытался предоставить российскому правительству секретную информацию о национальной обороне. Сам он из Массачусетса и почти 40 лет проработал инженером-испытателем для нескольких утвержденных подрядчиков оборонной промышленности, имел доступ к секретной информации, связанной с вопросами, касающимися аэрокосмических технологий ВВС США.

"После совершения ряда нарушений безопасности и выявления страстного интереса к делам России, в том числе возможности получить разрешение от правительства России, Роу был идентифицирован как потенциальная инсайдерская угроза и уволен", - говорится в сообщении.

ФБР начало секретную операцию, чтобы определить готовность Роу передать секретную информацию иностранному правительству. В марте 2020 года Роу встретился с сотрудником ФБР, который выдал себя за агента правительства России.

"В течение следующих восьми месяцев Роу обменялся более чем 300 электронными письмами с предполагаемым российским агентом, подтвердив свою готовность работать на российское правительство и обсудив свои знания секретной информации, касающейся национальной безопасности и военных интересов США", - говорится в сообщении.

Также он раскрыл информацию о национальной обороне, классифицированную как "секретно", которая касалась конкретных операционных деталей систем радиоэлектронного противодействия, используемых на военных истребителях США.

В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Напомним, что в Литве посадили российских шпионов. Они вредили стране 4 года.

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