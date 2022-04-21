Среди украинцев растет спрос на домашний интернет: где подключаются больше всего
В Украине восстанавливается спрос на подключение к оптическому интернету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укртелекома".
Так, в апреле на 30% выросло количество подключений к оптическому интернету, по сравнению с мартом 2022 года.
Больше всего новых пользователей Домашнего интернета со времени полномасштабной войны включено в Винницкой и Хмельницкой областях.
Среди новых абонентов немало внутренне перемещенных лиц.
В "Укртелекоме" планируют еженедельно подключать к сети 1500 абонентов. Это почти половина от максимального количества включений за месяц, которая была до войны.
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