Спустя два года. Полиция задержала причастного к перестрелке на автомойке Луцка
В Черниговской области полицейские и пограничники задержали мужчину. Его два года разыскивали по делу о перестрелке на автомойке в Луцке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.
В полиции сообщили, что задержание 40-летнего фигуранта дела произошло на пункте пропуска "Сеньковка".
По данным правоохранителей, к стрельбе в ноябре 2018 году были причастны 11 человек, девять из которых полиция области задержала. 20 июля задержали десятого подозреваемого.
Мужчине инкриминируют причастность к хулиганству. С ним сейчас проводятся следственные действия, после чего полицейские региона передадут задержанного полиции Волынской области.
Досудебное расследование осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкции этих статей предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, в ноябре 2018 года в Луцке на автомойке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще двое ранены.