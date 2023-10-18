ua en ru
Ср, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Справу БЕБ, проти якої були в Раді, щодо контрабанди техніки Apple на 100 млн передали до суду

Середа 18 жовтня 2023 19:14
UA EN RU
Справу БЕБ, проти якої були в Раді, щодо контрабанди техніки Apple на 100 млн передали до суду Фото: справу БЕБ, проти якої були в Раді, щодо контрабанди техніки Apple на 100 млн передали до суду (t me)
Автор: Сергей Новиков

Справа "нічийної" техніки Apple на 100 млн грн направлена до суду попри тиск на детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бюро економічної безпеки

У БЕБ не пояснили детально про який саме тиск йдеться, але відомо, що справа розглядалася на засіданнях Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з економічної безпеки під головування Ярослава Железняка.

БЕБ викрило перевізника, за підробленими митними документами завіз з Угорщини планшети, ноутбуки та смартфони марки Apple через пункт пропуску Закарпатської митниці без відповідного оформлення і сплати 14 млн грн податків.

Вся продукція була вилучена, на неї накладено арешт.

Згодом зняти арешт намагалась компанія, що оголосила себе власником вантажу. Зокрема, її представники звернулись до ТСК, де БЕБ звинуватили у безпідставному тиску на підприємців.

Детективи в ході розгляду надали факти підроблення документів від начебто власників техніки, за якими ті намагалися зняти арешт з вилученого майна. За цим фактом БЕБ розпочало додаткове кримінальне провадження по службовому підробленню. Адже документи щодо нібито внутрішнього переміщення товарів були видані вже після затримання вищезгадуваного вантажу.

Також за матеріалами Бюро економічної безпеки України, що були зібрані під час розслідування, слідчими ДБР направлено до Вищого антикорупційного суду та Берегівського районного суду Закарпатської області обвинувальні акти стосовно митників за фактами сприяння у незаконному ввезенні зазначених товарів без сплати відповідних митних платежів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бюро економічної безпеки ВСК
NEWS
МіГи з "Кинджалами" не зможуть уразити цілі у Чорному морі: навіщо Путіну патрулювання
МіГи з "Кинджалами" не зможуть уразити цілі у Чорному морі: навіщо Путіну патрулювання
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ