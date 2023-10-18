Справу БЕБ, проти якої були в Раді, щодо контрабанди техніки Apple на 100 млн передали до суду

Справа "нічийної" техніки Apple на 100 млн грн направлена до суду попри тиск на детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бюро економічної безпеки

У БЕБ не пояснили детально про який саме тиск йдеться, але відомо, що справа розглядалася на засіданнях Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з економічної безпеки під головування Ярослава Железняка.

БЕБ викрило перевізника, за підробленими митними документами завіз з Угорщини планшети, ноутбуки та смартфони марки Apple через пункт пропуску Закарпатської митниці без відповідного оформлення і сплати 14 млн грн податків.

Вся продукція була вилучена, на неї накладено арешт.

Згодом зняти арешт намагалась компанія, що оголосила себе власником вантажу. Зокрема, її представники звернулись до ТСК, де БЕБ звинуватили у безпідставному тиску на підприємців.

Детективи в ході розгляду надали факти підроблення документів від начебто власників техніки, за якими ті намагалися зняти арешт з вилученого майна. За цим фактом БЕБ розпочало додаткове кримінальне провадження по службовому підробленню. Адже документи щодо нібито внутрішнього переміщення товарів були видані вже після затримання вищезгадуваного вантажу.

Також за матеріалами Бюро економічної безпеки України, що були зібрані під час розслідування, слідчими ДБР направлено до Вищого антикорупційного суду та Берегівського районного суду Закарпатської області обвинувальні акти стосовно митників за фактами сприяння у незаконному ввезенні зазначених товарів без сплати відповідних митних платежів.