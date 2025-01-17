У справі про крадіжку у виробника БПЛА 100 млн гривень з'явилися нові деталі

У справі про злочинне заволодіння у компанії "КТД ЮПІТЕР", яка займається розробкою 4-місних літаків, а від початку повномасштабного вторгнення професійних БПЛА, майна вартістю понад 100 млн гривень з'явилися нові подробиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бізнесмена, засновника KTD Group і голову Асоціації виробників Олександра Громика.

Як раніше писало РБК-Україна, колишній виконавчий директор ТОВ "КТД Юпітер" Віталій Кулик продав вкрадені БПЛА військовій частині в березні 2024 року. Всього було реалізовано 15 апаратів (5 комплексів по 3 одиниці) через нову компанію ТОВ "ГАРА ЕССЕ" (ЄДРПОУ 45242463), що належить Ростиславу Грекулу.

Угода була здійснена за безготівковим розрахунком на суму 64 млн гривень (12,8 млн за комплекс). Для цього наклейки компанії "Юпітер" на всіх БПЛА замінили на бренд "GARA ESSE", а для фальсифікації документів використовували підставні фірми та ФОПи.

Пізніше, у жовтні 2024 року, стало відомо, що ще два комплекси з цієї партії ТОВ "ГАРА ЕССЕ" поставило в Агентство військових закупівель за 34,4 млн гривень. Таким чином, крадений комплекс, проданий у березні за 12,8 млн гривень, було реалізовано на 40% дорожче - по 17,2 млн гривень за одиницю, зазначає Громико.

Крім розкрадання БПЛА, Громико вказує і на факти шахрайства, відмивання грошей, несплати податків, а також порушення закону про максимальну націнку на державні контракти, що становить 25%.

За його словами, йдеться також про розкрадання бюджетних коштів керівництвом ТОВ "ГАРА ЕССЕ" за сприяння чиновників.

Кримінальна справа за цими фактами проходила через кілька рівнів розслідування: спочатку її вела районна поліція, потім Головне слідче управління, а пізніше матеріали повернулися на місцевий рівень.

17 грудня 2024 року, суддя господарського суду Києва Ярослава Карабань винесла рішення про відмову в позові ТОВ "КТД Юпітер" до ТОВ "ГАРА ЕССЕ" щодо визнання договору між ними не дійсним.

"Це рішення суду викликає безліч запитань. Договір на суму 48 млн гривень був підписаний неуповноваженими особами - Віталієм Куликом і його дружиною Юлією Кулик, яка офіційно стала директором ТОВ "ГАРА ЕССЕ" пізніше дати укладення договору. Суддя проігнорувала основне обґрунтування позивача: згідно із законом такі значні правочини вимагають схвалення акціонерів компанії. Навіть директор ТОВ "КТД Юпітер" Олена Бородіна не могла підписувати подібні документи без відповідного протоколу акціонерів, що є порушенням ст. 44 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", - кажуть представники ТОВ "КТД Юпітер".

Таке рішення, на думку Громика, створює небезпечний прецедент, дозволяючи виконавчим директорам розпоряджатися активами компаній без відома акціонерів.

Акціонери ТОВ "КТД Юпітер" мають намір оскаржити це рішення в апеляційному Господарському суді Києва.