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Nissan планує продати історичну штаб-квартиру через кризу

Понеділок 26 травня 2025 21:49
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Nissan планує продати історичну штаб-квартиру через кризу Фото: Nissan планує продати штаб-квартиру через кризу (global.nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Nissan готовий продати історичну штаб-квартиру у Японії через борги. Компанія розглядає можливість позбавлення активу в рамках реструктуризації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

За головний офіс можна отримати близько 700 млн доларів, адже штаб-квартира Nissan знаходиться поряд з жвавою станцією залізниці на ділянці з дорогою нерухомістю. На отримані гроші корпорація може зменшити боргове навантаження.

Масштабна реструктуризація компанії потребує важких рішень. Nissan має намір скоротити кількість заводів з 17 до 10, відмовившись від майданчиків у Південній Африці, Індії, Аргентині, Мексиці та навіть Японії. Також зменшаться обсяги виробництва на діючих підприємствах. За неофіційними даними, під скорочення потраплять 20 тисяч співробітників у всьому світі.

Японські журналісти вважають, що Nissan скоротить приблизно кожного сьомого працівника, і це при тому, що в листопаді минулого року вже позбулися дев'яти тисяч людей через погіршення фінансових результатів.

Новий менеджмент Nissan вважає, що автовиробнику вдасться залишитись на плаву навіть без партнерства з прямими конкурентами. Однак для цього потрібно негайно скоротити витрати та припинити витрачати ресурси марно.

Раніше повідомлялось, що Toyota запропонувала підтримку Nissan, який знаходиться у глибокій кризі.

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Nissan Автомобільний ринок
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