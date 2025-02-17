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Справедливий мир без України та Європи неможливий, - сенатор США

Понеділок 17 лютого 2025 21:18
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Справедливий мир без України та Європи неможливий, - сенатор США Фото: сенатор США Майкл Беннет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Роман Кот

Справедливий мир не може бути досягнутий без участі України та Європи. Не можливо досягти угоди за спиною України.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це під час візиту до Києва заявив американський сенатор Майкл Беннет.

"Я говорю від свого імені, але я думаю, також від більшості людей у Палаті представників і Сенаті, а також від американського народу з цього приводу. Я не думаю, що ми віримо, що справедливий мир може бути досягнутий без участі та лідерства України, без участі Європи", - сказав Беннет.

Сенатор США наголосив, що він не вірить, що "за спиною України можна домовитися".

Мирні переговори

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запевнив, що Україна братиме участь у переговорах з Росією щодо припинення війни.

Водночас спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України. Проте він наголосив, що інтереси європейських країн буде враховано.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою наголосив, що Європа має брати участь у переговорах щодо завершення війни. За його словами, Україні потрібні справедливі партнери.

Участь Європи в переговорах підтримував і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, Європа "повинна завоювати місце за столом переговорів".

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