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Спілкування ТЦК і поліції з військовозобов'язаними записуватимуть на відео, - Вигівський

Україна, Четвер 23 травня 2024 17:22
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Спілкування ТЦК і поліції з військовозобов'язаними записуватимуть на відео, - Вигівський Архівне фото: голова Національної поліції України Іван Вигівський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Процес оповіщення військовозобов'язаного поліцейськими та представниками ТЦК і СП обов'язково має фіксуватися на відео.

Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, чинне законодавство чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото та відеофіксацію процесу.

Він уточнив, що йдеться про процес пред'явлення та перевірки документів і фіксація є обов'язковою.

При цьому глава Нацполіції пояснив, що будь-який громадянин може повідомити про випадки неправомірних дій за номерами 102 або 112 та на телефони "гарячих ліній".

"Відразу буде реакція", - запевнив Вигівський.

Що ще говорив глава Нацполіції

Вигівський також заявляв, що поліцейські спільно з представниками ТЦК займаються оповіщенням військовозобов'язаних, але вручати повістки вони не можуть.

Також він повідомляв, що поліцейські можуть перевіряти військово-облікові документи громадян і це необхідно для виконання військовозобов'язаними закону про мобілізацію.

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