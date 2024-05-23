Спілкування ТЦК і поліції з військовозобов'язаними записуватимуть на відео, - Вигівський
Процес оповіщення військовозобов'язаного поліцейськими та представниками ТЦК і СП обов'язково має фіксуватися на відео.
Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, чинне законодавство чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото та відеофіксацію процесу.
Він уточнив, що йдеться про процес пред'явлення та перевірки документів і фіксація є обов'язковою.
При цьому глава Нацполіції пояснив, що будь-який громадянин може повідомити про випадки неправомірних дій за номерами 102 або 112 та на телефони "гарячих ліній".
"Відразу буде реакція", - запевнив Вигівський.
Що ще говорив глава Нацполіції
Вигівський також заявляв, що поліцейські спільно з представниками ТЦК займаються оповіщенням військовозобов'язаних, але вручати повістки вони не можуть.
Також він повідомляв, що поліцейські можуть перевіряти військово-облікові документи громадян і це необхідно для виконання військовозобов'язаними закону про мобілізацію.
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