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Украинские спецслужбы проверят лиц, которых боевики передают Украине

Киев, Среда 20 января 2021 20:18
Украинские спецслужбы проверят лиц, которых боевики передают Украине
Фото: Леонид Кравчук (facebook.com/Леонід Кравчук)
Автор: Роман Тверденко

Украинские спецслужбы проведут полную проверку пленных, о скорой передаче которых заявили в ОРДЛО. Им придется перенести дополнительную нагрузку.

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

В ТКГ подчеркнули, что Украине неизвестны имена лиц, которые боевики собираются передавать, обсуждались ли они ранее в рамках ТКГ для списков на освобождение и в каком они состоянии.

Также в заявлении сказано, что в этом случае Россия пытается провести передачу пленных в обход официальной процедуры освобождения в рамках ТКГ. Именно из-за этого пленные будут дополнительно проверены украинскими спецслужбами.

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение России передать пленных, которые длительное время удерживали на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях народному депутату Виктору Медведчуку "грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов".

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что "власти" отдельных районов Донбасса передадут Украине в одностороннем порядке девять человек. Их могут освободить в ближайшее время.

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