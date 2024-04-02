Спецрежим на кордоні. На Волині бази відпочинку надаватимуть ДПСУ списки туристів

На Волині від прикордонників надійшло прохання, щоб власники туристичних баз надавали списки усіх відпочивальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Як розповіла керівниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен, у 5-кілометровій прикордонній зоні у Шацькій громаді знаходяться лише озера Пулемець, Піщанське та Пісочне.

Бізнесу та комплексам відпочинку, які там працюють, доведеться оформлювати у прикордонників спеціальні дозволи. Це ж стосується й туристів, які планують там відпочинок.

За словами секретаря Шацької селищної ради Богдана Тимошука, переговори із прикордонниками з цього приводу ще тривають.

Він зазначив, що самим туристам, які приїдуть на відпочинок на Шацькі озера не потрібна перепустка від прикордонників відповідно до нещодавніх змін у прикордонному режимі.

"Якщо ж турист захоче прогулятись лісовими масивами Шацького краю поза населеним пунктом, то йому необхідно буде виготовити дозвіл на перебування в прикордонній смузі", - додав секретар Тимошук.

Також перепустка знадобиться відпочивальнику у разі, якщо він замовить туристичну екскурсію у прикордонних територіях.

Спецрежим на кордоні

Нагадаємо, нещодавно Державна прикордонна служба почала видавати документи на право перебування в прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону.

Режим передбачає введення обмежень щодо вільного в'їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересування осіб у прикордонній смузі (на ділянці місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону).

Обмеження полягають у тому, що громадяни мають отримати дозвіл, щоб в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги, у відповідного органу Держприкордонслужби.