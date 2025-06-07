Спецоперації, які увійдуть в історію. ГУР нагородило бійців до 3-ї річниці створення "Артану"

До третьої річниці з дня створення спецпідрозділу активних дій "Артан" ГУР МО пройшли урочистості та нагородження бійців, які героїчно проявили себе під час виконання бойових завдань.

"Артан": три роки на захисті України

Завдяки важливим і зухвалим спецопераціям підрозділ активних дій "Артан" став широко відомим, а їхні подвиги викликають повагу і захоплення.

З нагоди третьої річниці з дня створення підрозділу активних дій "Артан" провели церемонію нагородження особового складу відповідно до наказів президента, Міністерства оборони та начальника ГУР МО України. Захисників нагородили орденом "За мужність" 2 і 3-го ступеня, орденом Данила Галицького, медаллю за військову службу України, відзнакою Міноборони "Залізний хрест", медалями "Хрест пошани" і "Золотий тризуб" та іншими почесними нагородами.

Під час події відбулося покладання квітів до меморіалу на честь загиблих героїв "Артану". Полеглих захисників, які не повернулися з бойових завдань, вшанували хвилиною мовчання і назвали їх поіменно.

"Ваш бойовий девіз – "Знаємо, знаходимо, знищуємо". Це дуже влучно. З перших днів повномасштабного вторгнення ви нещадно нищили ворогів у битвах за Київщину, Донеччину, обороняли Бахмут, Запоріжжя, сприяли розблокуванню "зернового коридору" та виконували інші важливі операції. Президент Володимир Зеленський у своїх щоденних зверненнях неодноразово відзначав бійців "Артану", дякував за результативні місії", – підкреслив під час церемонії нагородження начальник ГУР МО Кирило Буданов.

За його словами, бійці "Артану" виконують бойові завдання на найбільш небезпечних напрямках – там, де важко. Це вимагає від кожного максимальної концентрації зусиль, можливостей і ресурсів. Також – витримки, самовідданості і жертовності.

"На жаль, за незалежність і відновлення територіальної цілісності нашої держави нам доводиться платити найдорожчим: життям наших побратимів. Адже зі спеціальних операцій, на жаль, повертаються не всі", – додав очільник відомства.

"У 2022-му році ви займалися своїми справами. Головне управління розвитку виконувало свої задачі й готувалося зустрічати ворога. Якби не ви, результат цієї війни були б зовсім іншим. Завдячуючи вашому особистому вибору, завдячуючи Головному управлінню розвідки, наша країна вистояла і здобула собі право на майбутнє. І переговорний процес, який сьогодні намагаються організувати, зроблений вашими силами. Я вдячний вашому підрозділу як одному із ключових стовпів сил спеціального призначення Головного управління розвідки", – підкреслив директор департаменту активних дій ГУР МО, бригадний генерал "Філософ".

Три роки тому було сформовано підрозділ активних дій ГУР МО "Артан" Кожен з бійців "Артану" дотичний до його історії, до кожної перемоги його і кожної мети, яку всі пройшли разом. Три роки – небагато для мирного життя, але для бойового підрозділу в умовах війни – це серйозний етап, каже командир підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан" підполковник Віктор Торкотюк, позивний "Титан".

"За цей час четверо воїнів спецпідрозділу було відзначено найвищою державною нагородою – званням Героя України. Було вручено 93 ордена "За мужність" різних ступенів. З 2022 року більше 100 воїнів відзначили іншими нагородами. Це честь, яка говорить сама за себе, і водночас відповідальність, яку ми маємо перед країною. Адже "Артан" масштабується, готує нове покоління розвідників, впроваджує нові підходи в роботі та службі. Це ті, на кого всі ми можемо покластися. "Артан" – це справжнє бойове братерство", – зазначає він.

"У спецпідрозділі немає жодного немотивованого бійця"

За останній рік спецпідрозділ "Артан" провів багато бойових операцій, кожна була складною. Але серед усіх особливо вирізняється операція на Харківському напрямку – там вдалося повернути під контроль важливу ділянку території.

Це стало перемогою для всіх, хто брав у ній участь, згадує в коментарі РБК-Україна командир підрозділу "Артан" підполковник Віктор Торкотюк, позивний "Титан".

"Підрозділ постійно адаптується до нових умов війни. Зараз значно більше уваги приділяється роботі з БПЛА – це вимога часу. Але, попри технічні зміни, суть залишається незмінною: це бойовий спецпідрозділ, який чітко виконує поставлені завдання. Три роки з моменту створення підрозділу минули швидко, але умістили в собі цілу епоху. За цей час пройдено надзвичайно складний шлях – з радістю, болем, втратами і перемогами", – каже він.

Для багатьох бійців підрозділ став не просто місцем служби, а чимось значно більшим — великою родиною, єдиною силою, що тримається разом за будь-яких обставин, зазначає військовий.

"У спецпідрозділі "Артан" немає жодного немотивованого бійця. До нас всі приходять самі, за власним бажанням. Знаючи, що вони мають робити, і в цьому найбільша цінність нашого підрозділу. Головне – це дух, атмосфера і бажання працювати на захист України", – каже Віктор Торкотюк.

"Всі успішні операції – це заслуга хлопців на передовій"

Третя річниця з дня створення спецпідрозділу "Артан" для командира роти вогневої підтримки з позивним "Опер" – визначна дата. Бо це – частина нашого бойового шляху і частина надзвичайно героїчних вчинків побратимів.

"Це насправді велика гордість. Це також день, коли ми можемо згадувати всіх наших хлопців, які вже з нами немає", – каже він.

Повномасштабне вторгнення він зустрів у складі 80-ї десантно-штурмової бригади, де служив до того вже багато років. З перших днів він брав участь у боях під Новою Каховкою. Потім вони звільняли від ворога Миколаївщину, брали участь в боях у Вознесенську, на Кривбасі, і потім – в Донецькій області: це і Бахмут, і Соледар, і Володимирівка та інші населені пункти.

Вогнева підтримка включає підтримку дій штурмового підрозділу: забезпечення, просування вперед. Це міномети, це автоматичні танкові гранатомети, кулемети тощо – все, що допомагає підрозділу вклинюватися в лінії оборони противника. Також це забезпечення підтримки оборонних операцій "Артану" і недопущення прориву противника на нашу територію – всіма можливими засобами.

"Опер" долучився до "Артану" у 2023 році. Фактично з першого дня почав брати участь у бойових діях на Куп'янському напрямку. За його словами, за ці роки "Артан" надзвичайно виріс – у плані бойової підготовки, гартування бойової міці, масштабу виконання операцій, структури командування.

"Всі успішні операції – це заслуга хлопців, які перебувають на передовій. Їхня робота – це поєднання професіоналізму, сили, звитяги та високої внутрішньої мотивації. Особливо хочу відзначити бійців, які підпорядковані безпосередньо мені: це люди з неймовірною точністю в управлінні, у веденні бойових дій, у використанні вогневих засобів. Їхня злагодженість і рішучість – це той рівень, який формує справжню якість нашого підрозділу", – підкреслює "Опер".

Видатні спецоперації "Артану"

Енергодар. Однією з перших місій підрозділу стала спроба штурмового звільнення Енергодару і Запорізької АЕС. Попри неможливість повного виконання завдання, бійці здобули важливу розвідінформацію, навички десантування і змусили ворога перекидати резерви.

Бахмут. У Бахмуті "Артан" підсилював піхоту ЗСУ, обороняючи критично важливі ділянки міста. Бійці проводили штурми, зачищали квартали та тримали під контролем стратегічну трасу.

Операції у Чорному морі. Після повернення під контроль острова Зміїного "Артан" звільнив захоплені РФ бурові платформи — так звані "вишки Бойка". У ході операції було знищено техніку, здобуто трофеї, зокрема РЛС "Нева", та відбито атаку російського Су-30.

Операції в Криму У 2023 році спецпризначенці висадилися на західному узбережжі Криму та на Тендрівській і Кінбурнській косах, провели точкові атаки і успішно відійшли. Ці дії стали частиною масштабної, скоординованої кампанії Сил оборони.

"Конан" Під час морської операції боєць "Конан" випав за борт під час атаки ворожого літака і 14 годин провів у відкритому морі. Його врятували завдяки масштабній пошуковій операції, і згодом він став лауреатом відзнаки "Натхнення року".

Куп'янськ. У жовтні 2023 року "Артан" тримав оборону на складній ділянці фронту під Куп’янськом, де сили противника мали перевагу удесятеро. Підрозділ витримав 30-годинний бій і виконав усі бойові задачі.

"Хохол. Боєць із позивним "Хохол" залишився сам у ворожому тилу після бою, де його група потрапила в засідку. Три доби він повз через мінні поля, щоб повернутись до своїх — без їжі, води, орієнтирів, лише з автоматом і вірою.

Повернення пілота. На початку 2024 року "Артан" провів ризиковану операцію з евакуації тіла українського пілота, що два роки лежав у ворожому мінному полі. Завдяки чіткій роботі підрозділ зміг уникнути втрат і завершити місію успішно.

Часів Яр. Весною і влітку 2024 року "Артан" обороняв Часів Яр, де ворог масово застосовував дрони, артилерію й авіацію. Місто вистояло, завдяки злагодженим діям ГУР, зокрема відбиттю масованих штурмів і взяттю полонених.

Тендрівська коса. 6 серпня 2024 року спецпризначенці висадилися на Тендрівській косі, знищивши бронетехніку, РЕБ і фортифікації ворога. Операція була виконана без втрат, з досягненням усіх цілей, включно з таємною частиною завдання.

Липці. Під час наступальної операції в районі Липців "Артан" розгромив сили трьох мотострілецьких батальйонів РФ, знищив техніку і захопив укріплення. Це змусило ворога змінити плани щодо Харкова і перекинути резерви.