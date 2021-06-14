ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Специалисты "Сумыгаза" провели замену 40 шкафных газорегуляторных пунктов области

Новина українською →
Сумы, Понедельник 14 июня 2021 14:36
Специалисты "Сумыгаза" провели замену 40 шкафных газорегуляторных пунктов области Шкафной газорегуляторный пункт (пресс-служба "Сумыгаза")
Автор: Мария Тарарыева

Для повышения уровня безопасности и надежной доставки газа, с начала года "Сумыгаз" осуществил реконструкцию 40 шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП). На замену старым, было установлено современное оборудование производства RGC Production.

Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаза".

В частности, новое оборудование работники газовой компании установили в Лебедине, Свесе, Белополье, Путивле, Дубовязовке, Ахтырке и еще 19 населенных пунктах.

"Модернизация и реконструкция составляющих газораспределительных сетей - чрезвычайно важна, ведь определенная часть оборудования работает более 15 лет, – отмечает технический директор АО "Сумыгаз" Николай Мурчич. - Это вопрос безопасности и качества предоставления услуг. Своевременная уплата клиентами за доставку газа является залогом содержания газораспределительных сетей и сооружений на них в надлежащем состоянии".

В пресс-службе отметили, что в 2021 году инвестиции в газораспределительные сети Сумской области превысят 64 млн гривен. АО "Сумыгаз" направит эти средства на реконструкцию, модернизацию, ремонт газовых сетей и сооружений на них, электрохимическую защиту и совершенствование учета природного газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Энергетика Сумы газ
NEWS
Зеленский потребовал увольнения чиновников за невыплату зарплат врачам
Зеленский потребовал увольнения чиновников за невыплату зарплат врачам
DAILY
Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков