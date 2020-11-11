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Специалисты "Сумыгаза" подготовили сети к отопительному сезону

Сумы, Среда 11 ноября 2020 17:16
Специалисты "Сумыгаза" подготовили сети к отопительному сезону
Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

Специалисты АО "Сумыгаз" модернизировали более 100 объектов газораспределительной системы Сумской области. Одним из этапов стала замена оборудования в городе Сумы, которое эксплуатировалось со дня газификации города.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Сумах газовики успешно завершили замену задвижки на сети высокого давления, которая обеспечивала доставку газа с 1962 года для половины жителей и предприятий областного центра.

"На примере замены оборудования в Сумах мы можем видеть, куда направлены средства за доставку газа. Это содержание газораспределительных сетей и сооружений на них, модернизация, капитальные и текущие ремонты, поддержание надлежащего давления в газораспределительной системе, полноценная работа аварийно-диспетчерской службы "104", - отмечает старший мастер службы эксплуатации систем газоснабжения АО "Сумыгаз" Александр Мараховский.

В пресс-службе отметили, что объем ремонтных работ ежегодно возрастает из-за постепенного износа сетей, а во время самых сложных ремонтных работ возникает необходимость прекращать распределение газа. В компании просят клиентов относиться к этому с пониманием, ведь речь идет о предупредительных мерах безаварийной эксплуатации газораспределительных систем.

"В целом газовики провели приборное обследование 10 тысяч км газовых сетей и оборудования на них, капитальный ремонт 16 задвижек, реконструкцию 17 газорегуляторных пунктов, заменили 50 устаревших шкафных регуляторных пунктов газа на новые, модернизировали и реконструировали километр газопровода, находившегося в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

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