ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Специалисты "Сумыгаз" провели приборное обследование 1,5 тысяч км газопроводов

Новина українською →
Сумы, Вторник 13 июля 2021 15:58
Специалисты "Сумыгаз" провели приборное обследование 1,5 тысяч км газопроводов Газовики обследовали 1,5 тысячи км газовых сетей (пресс-служба "Сумыгаза")
Автор: Мария Тарарыева

За первое полугодие газовики АО "Сумыгаз" обследовали 1,5 тысячи км газовых сетей области. Специалисты обнаружили и оперативно устранили более 700 повреждений изоляционного покрытия подземных газопроводов, около 6,5 тысяч утечек газа на подземных и надземных сетях.

Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаза".

"Объем работы увеличивается с каждым годом, ведь газопроводы постепенно изнашиваются. На Сумщине есть газовые сети, которым уже 60 лет, и в силу своего возраста они нуждаются в постоянном обследование, - отмечает главный инженер АО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко. - Благодаря современному оборудованию специалисты более эффективно выявляют повреждения, тчо защищает от аварийных ситуаций на газопроводах".

По словам пресс-службы, всего в 2021 году инвестиции в газораспределительные сети Сумской области превысят 64 млн гривен. Эти средства будут направлены на реконструкцию, модернизацию, ремонт газовых сетей и сооружений на них.

В компании также отмечают важность ежегодного обследования и технического обслуживания внутренних газовых сетей. По законодательству ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в квартирах и частных домах несут их владельцы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы газ
NEWS
Проблема не в формате: посол Франции озвучил позицию по расширению "нормандской четверки"
Проблема не в формате: посол Франции озвучил позицию по расширению "нормандской четверки"
DAILY
Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента