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Специалисты ГСЧС разминировали восемь населенных пунктов в Житомирской области, - Тимошенко

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Понедельник 18 апреля 2022 10:54
Специалисты ГСЧС разминировали восемь населенных пунктов в Житомирской области, - Тимошенко Фото: специалисты ГСЧС разминировали восемь населенных пунктов в Житомирской области (t me)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на воскресенье, 17 апреля, взрывотехники разминировали восемь населенных пунктов Житомирщины. Также в освобожденных от оккупантов городах и селах области продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По его словам, сейчас в Овруче и поселке городского типа Городок проводится установка окон в жилых домах. Также в Овруче разбирают завалы уничтоженного во время военных действий центра занятости.

"Продолжается восстановление крыш и кровель в селах Черняхов, Раковщина, Резня, Малиновка и Юровка", - добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Тимошенко рассказывал о ходе восстановления освобожденных от захватчиков населенных пунктов Киевщины.

Там активно проводят работы по восстановлению основных инженерных коммуникаций, приводят в порядок поврежденные дома и дороги, а также и проводят разминирование территорий.

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Житомир Офис президента
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