Спекуляции трейдеров стали одной из причин падения цен электроэнергии ниже себестоимости, - эксперт

Одной из основных причин критического падения оптовых цен в начале мая до уровня ниже себестоимости ее производства стали спекуляции отдельных трейдеров.

Об этом заявил и.о. директора ГП "Оператор рынка" Роман Сутченко во время дискуссии на Energy Club 13 мая.

"У нас ситуация, когда более 500 участников рынка, из которых на рынке "на сутки вперед" активными являются около 400 участников, до 40% объемов из которых продаются трейдерами. При таких условиях генерация не может продать весь объем и остается один на один с участниками рынка, у которых нет реальной себестоимости, за которой стоят производство, люди, экономика - это чисто спекулятивные операции", - отметил он.

По его словам, в течение 12 дней мая произошло падение цены почти на 32% относительно средней цены за апрель.

"Есть безусловно объективные факторы такого падения цены - есть субъективные. Субъективные факторы связаны с поведением участников рынка", - подчеркнул Сутченко.

Именно спекуляции трейдеров с низкими ценовыми заявками привели к стремительному провалу цен, подчеркнул и.о. директора ГП "Энергорынок".

"Если проанализировать ценовой уровень заявок, которые подаются различными категориями участников рынка, можем четко увидеть, что производители меньше склонны подавать заявки с низким ценовым уровнем, потому что есть четкое понимание себестоимости производства каждой кВтч. Трейдеры и поставщики подвержены низким ценовым заявкам и это сыграло ключевую роль в первой декаде мая", - отметил и.о. директора ГП "Оператор рынка".

Напомним, по словам экспертов, оптовые цены на электроэнергию в Украине сейчас значительно ниже, чем в Европе. В январе-апреле 2021 года эти фирмы были ниже на 30-40% от европейских.

11 мая цена РДН в ОЭС провалилась до 23 евро / МВт, в то время, как в Польше, Венгрии, Словакии и Румынии она составила 70-72 евро / МВт