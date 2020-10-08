Создан Единый сервис 104.ua для обслуживания потребителей газа по всей Украине

Единый сервис 104.ua (пресс-служба РГК)

104.ua объединил в единый сервис все онлайн и мобильные услуги для потребителей газа, сеть из 120 клиентских пространств и Всеукраинский контакт-центр. Сервис работает без привязки к географии газовых компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

Единый сервис 104.ua объединяет три основных направления сервисов:

- контакт-центр, который уже обеспечивает обслуживание до 60 млн обращений в год;

- личный кабинет и другие онлайн и мобильные сервисы, а также чат-боты 7104 в Viber и Telegram, которыми пользуются более 4 млн клиентов;

- 120 центров обслуживания клиентов в удобных местах для решения всех газовых вопросов.

В компании 104.ua работает 1600 специалистов, которые ежедневно обслуживают тысячи клиентов в 16 областях Украины. В планах компании расширить географию сервисного покрытия на все регионы Украины.

"Для каждого потребителя газа 104.ua - это единая точка входа в экосистему сервисов. 104.ua доступен независимо от того, где живет клиент, где находится его газифицированный дом или квартира. Единый сервис работает без привязки к географии газовых компаний, а значит - 104.ua не имеет границ", - отметил директор ООО "104.ua" Юрий Петрук.

8 октября компания 104.ua открыла клиентское пространство на Крещатике 52, которое работает для посетителей из любой точки Украины.

"В основу нового клиентского пространства положена философия открытости. Посетители клиентского пространства на Крещатике 52 могут самостоятельно выбрать удобное место для обслуживания и в любое время воспользоваться услугами консультантов", - говорится в сообщении.

Инновационное клиентское пространство оборудовано тачскрин мониторами и уникальными терминалами 104.ua, которые открывают доступ к онлайн сервисам компании 104.ua. С их помощью посетители могут пройти быструю идентификацию и провести операции по лицевому счету: передать показания счетчика, заплатить за газ и его доставку, пройти регистрацию в Личном кабинете, распечатать счета и другие документы.

"Единый сервис 104.ua и в дальнейшем будет расширять количество и качество сервисов, необходимых потребителям газа", - говорится в сообщении.