В Совете ООН по правам человека увидели спланированный характер резни в Буче
Представительница Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл заметила признаки спланированного насилия со стороны российских кафиров на территории Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"То, о чем мы сегодня говорим, похоже, являются спланированными убийствами гражданских лиц в Буче. Это крайне тревожные кадры, действительно свидетельствующие в пользу версии об атаке на отдельных людей, а это, стоит подчеркнуть, убийство гражданских лиц. Это военное преступление в международном гуманитарном праве", – заявила Тросселл.
Она добавила, что все имеющиеся факты указывают на то, что непосредственной целью были убийства конкретных людей.
"Можно было бы спорить о военном аспекте удара по зданию. Однако трудно понять, какое отношение к войне имеет человек с пулей в голове на дороге или сожженные тела гражданских рядом", – добавила представительница Верховного комиссара.
К слову, Россия признала массовые убийства людей в штатском под Мариуполем.
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