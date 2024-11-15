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Соціологи з'ясували, скільки українців можуть собі дозволити купити все, що забажають

Україна, П'ятниця 15 листопада 2024 12:05
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Соціологи з'ясували, скільки українців можуть собі дозволити купити все, що забажають Фото: дуже заможних сімей в Україні близько 1% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Серед українських сімей 1,2% можуть дозволити собі купити все, що забажають. Загалом рівень добробуту працюючих громадян значно кращий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, 9,1% респондентів вказали, що їм не вистачає грошей навіть на їжу. Ще 32,% відповіли, що на їжу вистачає, але купувати одяг уже важко, 48,% відповіли, що вистачає на їжу і одяг, але для купівлі чогось дорожчого (наприклад, побутової техніки) доводиться відкладати.

Крім того, 7,4% зазначили, що їм вистачає на все, заощаджень вимагають лише дуже дорогі покупки (наприклад, авто).

Соціологи з'ясували, скільки українців можуть собі дозволити купити все, що забажають

Стан справ у працюючих кращий, ніж у решти опитаних, там тільки чверті родин (25,2%) вистачає грошей лише на їжу. Більшість (56,9%) може дозволити собі їжу й одяг, а на купівлю чогось дорожчого вже має відкладати.

Соціологічне опитування проводилося Центром Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року серед 2016 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, станом на вересень 2024 року 31,1% українців оцінювали рівень добробуту власної родини як поганий, 49,6% ˗ як не поганий і не добрий, 16,3% ˗ як добрий.

За даними НБУ, у ІІ кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,6% р/р, номінальні - на 22,1% р/р. Згідно з наявними непрямими даними, високі темпи зростання номінальних зарплат збереглися й у ІІІ кварталі.

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