Соціальний проєкт "Майбутнє Є!" мовить історіями лікарів та пацієнтів про значення медичної реабілітації в Україні

Компанія Danone, за підтримки Міністерства охорони здоров’я України, у партнерстві з Національним центром Unbroken, Національним інститутом раку та Центром медико-соціальної реабілітації ветеранів війни, розпочала масштабну ініціативу "Майбутнє Є!" .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Danone.

Соціальний проєкт спрямований на розвиток системи медичної реабілітації в країні.

Минулоріч Danone надала 3 мільйони євро благодійної допомоги медичним закладам, зокрема Національному інституту раку, Центру медико-соціальної реабілітації ветеранів війни та Національному центру Unbroken.

Мета соціального проєкту "Майбутнє Є!" - привернути увагу українців до ролі комплексної медичної реабілітації та інформувати населення про доступні можливості відновлення для кожного.

У межах ініціативи розпочато комунікаційну кампанію, яка мовить історіями українців, що пройшли шлях реабілітації або сприяють такому в Україні. Серед героїв — лікарі, представники бізнесу, працівники реабілітаційних центрів та пацієнти, які діляться своїм досвідом відновлення.

Інформаційні спецпроєкти, реалізовані спільно з медіа "Українська правда. Життя" та Bit.ua, розповідають про Павла, Івана, Олега та Вікторію, яким завдяки реабілітації вдалося повернутися до повноцінного життя. Герої діляться власним досвідом та порадами для читачів.

У матеріалі для NV.ua розкрито економічну та організаційну сторони соціального проєкту "Майбутнє Є!". Команда спонсорів соціальної ініціативи пояснює важливість реабілітації як для суспільства, так і для майбутнього економічного відновлення.

У статті для Vgorode, присвяченій дитячій реабілітації, фізичний терапевт Сергій Худа ділиться порадами щодо впливу своєчасного відновлення дитини, а також розповідає, як можна потрапити на реабілітацію в Україні та скільки це коштуватиме батькам.



А журналісти Liga.net в матеріалі зробили аналіз того, як в Україна створює сучасну систему реабілітації військових та цивільних. Та чому саме, підтримка таких партнерів як Danone, є значущим внеском у відбудову системи медичної реабілітації в країні.

Проєкт "Майбутнє Є!" має на меті показати, що реабілітація працює, і кожен, хто потребує відновлення, може скористатися доступними можливостями в Україні. Danone продовжує підтримувати розвиток медичної реабілітації, впроваджуючи світові стандарти та сприяючи інтеграції пацієнтів у соціальне життя.

Детальніше про ініціативу та більше інформації щодо реабілітації можна дізнатися на офіційному сайті проєкту: https://maibutnye.com/.