Сотрудница Нацбанка обратилась в полицию из-за угроз

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновник получила СМС с угрозами

Правоохранители начали расследование относительно угроз сотруднице Национального банка Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Так, в полицию обратилась сотрудница Нацбанка, которая сообщила об угрозах ее собственной жизни и здоровью, поступившие в СМС на ее номер телефона. По данному факту правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 129 и ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса Украины.

"Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством), ч. 1 ст. 195 (Угроза уничтожения имущества) и ч. 1 ст. 350 (Угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, который выполняет общественные обязаности)", - рассказали в полиции.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Напомним, что сегодня, 11 декабря, в Верховной раде Украины произошла драка после заседания комитета по вопросам аграрной политики. Столкновения произошли между депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие относительно государственного или общественного деятеля. Собранные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 УК Украины.