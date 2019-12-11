ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сотрудница Нацбанка обратилась в полицию из-за угроз

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 21:39
Сотрудница Нацбанка обратилась в полицию из-за угроз
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновник получила СМС с угрозами

Правоохранители начали расследование относительно угроз сотруднице Национального банка Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Так, в полицию обратилась сотрудница Нацбанка, которая сообщила об угрозах ее собственной жизни и здоровью, поступившие в СМС на ее номер телефона. По данному факту правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 129 и ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса Украины.

"Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством), ч. 1 ст. 195 (Угроза уничтожения имущества) и ч. 1 ст. 350 (Угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, который выполняет общественные обязаности)", - рассказали в полиции.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Напомним, что сегодня, 11 декабря, в Верховной раде Украины произошла драка после заседания комитета по вопросам аграрной политики. Столкновения произошли между депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие относительно государственного или общественного деятеля. Собранные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 УК Украины.

Милованов назвал курс доллара на уровне 20 гривен фантастикой Глава Совета НБУ считает укрепление гривны необоснованным
Новости Украины Национальный банк Украиныполицияугрозы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь