Сотрудники МИД Финляндии стали объектами кибершпионажа
Фото: Сотрудники МИД Финляндии стали объектами кибершпионажа (freepik.com)
Дипломаты Финляндии стали объектом кибершпионажа с помощью шпионской программы NSO Group Pegasus. В связи с этим власти провели расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Финляндии.
Расследование проводилось в течение осени и зимы 2021-2022 годов.
"Дело касалось финских командированных сотрудников, работающих за границей. Расследование позволило оценить хронологию инцидента", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве добавили, что шпионаж в настоящее время не ведется.
Напомним, ранее МИД Канады подвергся кибератаке.
Кроме того, в ВОЗ заявили, что кибератаки являются одной из пяти угроз, с которыми придется бороться миру в 2022 году.