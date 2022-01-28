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Сотрудники МИД Финляндии стали объектами кибершпионажа

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Пятница 28 января 2022 15:20
Сотрудники МИД Финляндии стали объектами кибершпионажа Фото: Сотрудники МИД Финляндии стали объектами кибершпионажа (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Дипломаты Финляндии стали объектом кибершпионажа с помощью шпионской программы NSO Group Pegasus. В связи с этим власти провели расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Финляндии.

Расследование проводилось в течение осени и зимы 2021-2022 годов.

"Дело касалось финских командированных сотрудников, работающих за границей. Расследование позволило оценить хронологию инцидента", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что шпионаж в настоящее время не ведется.

Напомним, ранее МИД Канады подвергся кибератаке.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что кибератаки являются одной из пяти угроз, с которыми придется бороться миру в 2022 году.

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