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Сотні українців у Польщі подають заяви на міжнародний захист

Польща, Варшава, Вівторок 07 травня 2024 13:11
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Сотні українців у Польщі подають заяви на міжнародний захист Фото: Українці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці стали активніше просити міжнародний захист у Польщі. У першому кварталі 2024 року відповідну заяву подали 1,2 тис. громадян України.

Українці складають найбільшу групу серед прохачів притулку в Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Згідно з даними Департаменту у справах іноземців, у січні-березні 2024 року кількість заяв про міжнародний захист у Польщі зросла приблизно на 30% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Загалом про прихисток просили майже 3000 людей. Найбільше заявників було з України – 1,2 тис. осіб. Трохи менше – з Білорусі (1000 людей) та Росії (300 осіб).

"Іноземцю надається міжнародний захист (у формі статусу біженця або додаткового захисту), якщо йому загрожує переслідування або реальний ризик втрати життя чи здоров’я в країні його походження", – пояснюють на сторінці відомства.

Департамент у справах іноземців у першому кварталі 2024 року схвалив надання міжнародного захисту в Польщі 1,2 тис. іноземців. Найбільше громадянам таких країн:

  • Білорусі – 670 осіб;
  • України – 410 осіб;
  • Росії – 50 осіб.

Заяви про міжнародний захист зазвичай розглядають 6 місяців. У першому кварталі 2024 року середній час вивчення підстав для отримання притулку був приблизно 4,5 місяці.

Під час оформлення статусу біженця іноземці мають право на соціальну підтримку (включно з проживанням, харчуванням, медичним обслуговуванням) від Департаменту у справах іноземців, та на курси, які включають вивчення польської мови. Прохачі притулку можуть залишатися в осередках для біженців або жити самостійно за межами таких центрів.

Міжнародний захист відрізняється від тимчасового захисту, який надається у зв'язку із війною в Україні. Тимчасовий захист діє як право на проживання у країні із правом працювати, доступом до освіти та медичної допомоги. Тимчасовий захист для українців у ЄС продовжений до 2025 року.

Нагадаємо, ми писали, які зміни для українців ухвалили у Польщі. Програма підтримки зазнає суттєвих змін.

Також ми розповідали, які будуть нові правила отримання захисту у Польщі. Українцям треба буде актуалізувати свої дані в місцевих адміністраціях.

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