Состояние здоровья украинского политзаключенного в РФ ухудшилось, - омбудсмен

Состояние здоровья украинского политзаключенного, крымского татарина Яшара Шихаметова в российском СИЗО ухудшилось. Руководство учреждения, где его содержат, игнорирует заявления о предоставлении медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

По ее информации, Шихаметов требует срочного медицинского обследования и лечения. "У него обострились проблемы с сердцем, желудком и печенью. К тому же на фоне хронической гипертонии он постоянно страдает от сильных болей в почках", - написала омбудсмен.

Она отметила, что запланированное на июль текущего года обследование украинского политзаключенного в специализированном медучреждении так и не произошло. Администрация СИЗО в Симферополе, где содержится Шихаметов, игнорирует его обращения о предоставлении медицинской помощи.

Денисова напомнила, что непредоставление необходимой медицинской помощи Шихаметову является грубым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению.