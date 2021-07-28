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Состояние здоровья украинского политзаключенного в РФ ухудшилось, - омбудсмен

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Киев, Среда 28 июля 2021 15:31
Состояние здоровья украинского политзаключенного в РФ ухудшилось, - омбудсмен Фото: состояние политзаключенного Яшара Шихаметова в РФ ухудшилось (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Состояние здоровья украинского политзаключенного, крымского татарина Яшара Шихаметова в российском СИЗО ухудшилось. Руководство учреждения, где его содержат, игнорирует заявления о предоставлении медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

По ее информации, Шихаметов требует срочного медицинского обследования и лечения. "У него обострились проблемы с сердцем, желудком и печенью. К тому же на фоне хронической гипертонии он постоянно страдает от сильных болей в почках", - написала омбудсмен.

Она отметила, что запланированное на июль текущего года обследование украинского политзаключенного в специализированном медучреждении так и не произошло. Администрация СИЗО в Симферополе, где содержится Шихаметов, игнорирует его обращения о предоставлении медицинской помощи.

Денисова напомнила, что непредоставление необходимой медицинской помощи Шихаметову является грубым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению.

Напомним, Яшара Шихаметова российские силовики задержали в оккупированном Крыму в феврале 2021 года. Его и еще шестерых крымских татар обвиняют в "террористической" деятельности.

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