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В Сомали объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи

Новости » Общество     02.02.2020 - 22:42
В Сомали объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи
Фото (twitter.com/KenyanTribune_/)

Сомали и Эфиопия столкнулись с самым крупным нашествием саранчи за 25 лет

Министерство сельского хозяйства Сомали объявили чрезвычайное положение в старне в связи с нашествием саранчи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

В этом году Сомали и Эфиопия столкнулись с самым крупным нашествием саранчи за 25 лет. Популяция саранчи разрослась после недавних проливных дождей. Есть опасения, что проблему могут не успеть решить до начала сбора урожая в апреле.

Насекомые уже добрались до Кении. По данным агентства Associated Press, ситуация оказалась самой сложной за последние 70 лет. Пока что всего пять самолетов задействованы в распылении инсектицидов.

Напомним, в Пакистане власти объявили общегосударственное чрезвычайное положение из-за самого крупного нашествия саранчи за 20 лет. Насекомые массово истребляют сельхоз культуры.

По словам министра планирования и развития страны Махдум Хусро Бахтияра, нападение саранчи является беспрецедентным и вызывает беспокойство по продовольственной безопасности Пакистана. Он добавил, что власти не могут справиться с распространением пустынной саранчи из-за ограниченных ресурсов.

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