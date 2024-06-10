Сольний прохід повз Дончіча і видовищний данк форварда "Бостона": момент дня в НБА

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився легкий форвард "Бостон Селтікс" Джейлен Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американський баскетболіст підкорив епізодом у першій чверті протистояння з "Далласом". Він отримав передачу на власній половині, прорвався під чужий щит із кросовером проти лідера "Маверікс" Дончіча та поклав згори обома руками.

Браун і компанія здобули непросту перемогу над "Далласом" (105:98). "Селтікс" повели у фінальній серії до чотирьох перемог (2:0). Наступні два поєдинки зіграють в Техасі.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Маверікс" Лука Дончіч. Він оформив тріпл-дабл – 32 очки, 11 підбирань і 11 передач. Натомість Браун поклав у скарбничку "Бостона" 21 пункт.

Хто такий Джейлен Браун

Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за Університет Каліфорнії. Обраний "Бостоном" під третім номером драфту НБА-2016.

Контракт підписав після виступів у Літній лізі асоціації. Проводить сьомий поспіль сезон у складі "Селтікс" і допоміг іменитій команді дістатися до фіналу НБА-2022. Триразовий учасник Матчу всіх зірок (2021, 2023, 2024).

Браун – переконаний вегетаріанець. У вільний час вивчає іспанську мову, історію і філософію, а також займається медитацією.