SOCAR за два месяца отстроила школу в Ирпене

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

1 сентября ученики пришли в отремонтированную школу №12, которая еще несколько месяцев назад была полуразрушена захватчиками. Теперь она имеет новую крышу, окна и витражи, обновлен фасад, отремонтированы классы и кабинеты, спортзал, который больше всего пострадал от взрыва, а также установлены санузлы в бомбоубежище.

"Для нас большая радость вернуть детям возможность учиться в стенах родной школы. Для SOCAR дело чести поддерживать Украину и украинцев в любые времена, а особенно сейчас, когда так много разрушений и много кто нуждается в помощи", - отметил директор сети SOCAR Игорь Орлов.

"Мы благодарны компании SOCAR за приобщение к восстановлению нашего города и школы №12 в частности. Теперь дети имеют возможность начать новый учебный год, как положено - в хорошемотремонтированном помещении", - заявил Ирпенский городской голова Александр Маркушин, который недавно объявил о создании "Фонда восстановления Ирпеня" какой мэр основал вместе с председателем Инвестиционного совета Ирпеня Владимиром Карплюком и нардепом Сергеем Тарутой.

"Ирпень начал сотрудничество с компанией SOCAR еще в 2014 году. С тех пор украинский менеджмент компании показал пример эффективного государственно-частного партнерства и крепкой украино-азербайджанской дружбы. Убежден, что это только начало большой истории сотрудничества”, - добавил глава Карплюк.

Напомним, SOCAR Energy Ukraine - мультибрендовый комплекс, который объединяет розничную сеть на АЗК, крупную и мелкую оптовую торговлю всех видов топлива и импортного природного газа, а также собственную логистическую систему.

SOCAR бесплатно заправляет спецтранспорт - машины скорой помощи и ГСЧС. Благотворительный фонд "SOCAR Благо" вместе с БФ "Твоя опора" оказывает гуманитарную и медицинскую помощь больницам и мирным жителям.

АЗК SOCAR являются доступными для маломобильных групп населения. Одно из направлений социальной ответственности компании - популяризация безбарьерности в обществе. В ноябре 2020 года компания присоединилась к сообществу "бизнес без барьеров" и присоединилась к инициативе первой леди Елены Зеленской - Национальной программе психического здоровья и психосоциальной поддержки.