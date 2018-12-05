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Собственник ОККО рассказал, почему Хомутынник продал свою долю в "Галнафтогаз"

Новости » Экономика    05.12.2018 - 16:52
Собственник ОККО рассказал, почему Хомутынник продал свою долю в "Галнафтогаз"
Фото: Виталий Хомутынник (vidrodzhennya.org.ua)

Хомутынник владел около 15% акций "Концерна Галнафтогаз"

Виталий Хомутынник владел около 15% акций "Концерна Галнафтогаз", он заходил в компанию как финансовый инвестор, был в компании долгое время и с прибылью вышел. Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал глава Наблюдательного совета "Концерна Галнафтогаз" Виталий Антонов.

"Он (Хомутынник, - ред.) сконцентрировал пакет как инвестор, подержал его, а потом с прибылью вышел. Насколько я знаю, он практикует такие вещи. Это один из основных его бизнесов. Наши акции тогда, как и сейчас, свободно продаются на рынке. Любой потенциальный акционер может и мониторит информацию из публичных источников. Если им интересна компания, чем она живет и как планирует расти, они приобретают акции", - рассказал Антонов.

Ранее сообщалось, что Виталий Хомутынник продал свою долю акций в компании ПАО "Концерн Галнафтогаз" в 2013 году за 70 млн долларов.

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Новости Украины Виталий ХомутынникОККО
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