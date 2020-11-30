Соболев: Украине нужен мощный антиковидный фонд, направленный на защиту людей

Фото: Сергей Соболев (ba.org.ua)

Здравоохранение, образование и армия - эти сферы должны быть ключевыми во время обсуждения бюджета на следующий год.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Соболев во время выступления на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов.

"Предложение "Батькивщины" очень четкое, и мы его направили президенту, премьеру и председателю парламента - сегодня нужно создать мощный антикоронавирусный фонд, который не будет закапываться в асфальт и "Большую стройку". Прежде всего его целевым назначением должно быть переоборудование больниц, доплаты врачам и младшему медицинскому персоналу, доплаты всем, кто сегодня находится на передовой - медикам, учителям, преподавателям", - заверил Соболев.

По его словам, создание в бюджете такого фонда позволит решить вопросы и учителей, и врачей, которых власть оскорбляет уже столько лет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Фонд борьбы с COVID-19 направят 8,9 млрд гривен. Это предусматривает закон, который в субботу, 28 ноября, вступил в силу.