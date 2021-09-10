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Собирал разведданные. Агента ФСБ из Житомирской области отправили на восемь лет за решетку

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Пятница 10 сентября 2021 18:15
Собирал разведданные. Агента ФСБ из Житомирской области отправили на восемь лет за решетку Фото: Агента ФСБ из Житомирской области отправили на восемь лет за решетку (ssu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Бердический городской районный суд Житомирской области вынес приговор агенту ФСБ России, которого задержали сотрудники контрразведки СБУ в апреле этого года. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ и дал показания, подтверждающие проведение российской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Согласно предварительному расследованию, 22-летнего жителя Житомирской области завербовала иностранная спецслужба.

Для ФСБ мужчина осуществлял сбор разведывательных данных о военных частей региона. В частности, выполняя поручение российских кураторов, злоумышленник:

  • проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины на территории Житомирской области;
  • подготовил подробные схемы территорий воинских частей с указанием места нахождения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и тому подобное.

Кроме того, осужденный устанавливал персональные данные руководства и личного состава подразделения ССО для ФСБ. В частности, речь идет о местах их проживания, изучение образа жизни, данные об их персональном автотранспорте, маршруты передвижения и тому подобное.

С момента задержания и до сих пор злоумышленник постоянно находился под стражей.

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Житомир ФСБ
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