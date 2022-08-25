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Снигур вышла во 2-й раунд квалификации US Open, Костюк пробилась в четвертьфинал в Канаде

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Четверг 25 августа 2022 09:22
Снигур вышла во 2-й раунд квалификации US Open, Костюк пробилась в четвертьфинал в Канаде Фото: Марта Костюк вышла в 1/4 финала в Гранби (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Дарья Снигур и Марта Костюк имели удачный игровой день за океаном, одолев Тессу Андреанжафитримо и Марину Стакушич соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

US Open, квалификация, 1-й раунд

Андрианжафитримо – Снигур – 0:2 (6:7, 1:6)

WTA, Гранби, 1/8 финала

Костюк – Стакушич – 2:1 (6:7, 6:4, 6:1)

В битве юных в Нью-Йорке качели начались со старта. Андрианжафитримо и Снигур обменялись брейками в дебюте, а немного успокоившись, при счете 3:3 снова начали серию ошибок.

После шести геймов подряд (!), в которых соперницы брали подачу соперницы, пришлось выяснять сильнейшего в тай-брейке. Здесь более организованной была украинка и сумела повести по партиям (7:4 на тай-брейке).

А вот во втором сете борьбы не вышло. Начали Андрианжафитримо и Снигур с обмена взятыми на собственной подаче геймами. Но дальше на корте была только 20-летняя киевлянка. Снигур выиграла 5 геймов подряд с двумя брейками и сломала сопротивление француженки за 36 минут.

Зато в соседней Канаде Костюк потратила свыше двух часов для победы над хозяйкой соревнований. Украинка в стартовом сете тоже дошла до тай-брейка, но в нем Фортуна улыбнулась Стакушич.

Проще стало во второй партии. Костюк подтянула проценты первой подачи и выигранных на ней очков и с брейком в стартовом гейме хладнокровно довела сет до победы (6:4).

Решающая же партия полностью была за украинской теннисисткой. Она мощно стартовала, поведя 3:0 с двумя брейками, а после небольшой передышки еще дважды победила на подаче Стакушич и завоевала путевку в четвертьфинал.

В следующем раунде Костюк встретится с еще одной канадкой – Ребеккой Марино (25 августа). Тем временем Снигур за выход в финал квалификации Открытого чемпионата США в тот же день сразится с бельгийкой Яниной Викмайер.

К слову, украинка Людмила Киченок поднялась в топ-10 парного рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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Теннис Марта Костюк
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