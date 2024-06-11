Снігур несподівано переграла Костюк у дербі українок на старті трав'яного сезону
Українська тенісистка Дарія Снігур здолала співвітчизницю Марту Костюк у першому колі Nottingham Open.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Rothesay Open, 1-й раунд, жінки
Снігур – Костюк – 2:0 (6:3, 6:3)
Снігур здивувала першу ракетку України брейком у першому ж геймі. Далі вона зосередилася на власних подачах. Так тривало до дев'ятого гейму, коли Снігур у запеклій боротьбі вдруге взяла подачу Костюк і закрила сет.
На старті другої партії співвітчизниці обмінялися брейками. Ключовим же став шостий гейм. У ньому Снігур зуміла дотиснути опонентку на "чужій" подачі та відкрила шлях до перемоги. Надовго відтермінувати поразку Костюк не змогла – її ровесниця закрила сет усього за 27 хвилин.
У наступному колі Снігур зустрінеться з переможницею протистояння Ени Шибахари з Японії та британки Емми Радукану. Японська тенісистка перемогла в кваліфікації. Натомість господарка кортів отримала вайлдкард від організаторів.
Напередодні Костюк стала національною лідеркою у рейтингу WTA. Вона піднялася на 17-те місце в класифікації та обійшла титуловану Еліну Світоліну. Костюк оновила персональне досягнення – так високо в рейтингу вона ще не перебувала.
До слова, раніше Свьонтек переграла Паоліні у жіночому фіналі French Open.
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