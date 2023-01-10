Снігур і Завацька вийшли в другий раунд кваліфікації Australian Open-2023

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Australian Open-2023, кваліфікація, 1-й раунд, жінки

Контрерас Гомес – Снігур – 1:2 (3:6, 7:6, 4:6)

Завацька – Веддер – 2:0 (6:2, 6:3)

20-річна Снігур надупевнено розпочала двобій проти мексиканки Контрерас Гомес. Із двома брейками до середини партії українка вже вела 4:0, тож дозволила собі трохи розслабитися. Та зрештою, зі ще одним брейком юна тенісистка закрила сет за 38 хвилин.

Найконкурентнішою виявилася друга партія. Взаємини опонентки з'ясовували понад годину та низкою зворотних брейків довели справу до тай-брейку. Там удача посміхнулася Контрерас Гомес (8:6). І в третьому сеті мексиканка спершу була попереду зі взятим на подачі Снігур геймом. Та далі українка оформила два брейки та закрила матч.

Натомість Завацька впоралася з опором нідерландки Веддер усього за 70 хвилин. У першому сеті українська тенісистка віддала суперниці всього два гейми. У другому ж уродженка Луцька класно розпочала (3:0), але дозволила нідерландці повернутися до гри (3:3).

Завацькій довелося вмикати швидкості. Спершу вона виграла гейм на подачі суперниці "під нуль". Далі впевнено взяла гейм на своїй подачі, а потім оформила брейк і матч-пойнт на ще одній подачі Веддер – 6:3 у сеті та 2:0 у підсумку.

У наступному кваліфікаційному раунді Снігур зустрінеться з чешкою Фрухвіртовою. Тим часом Завацька позмагається з росіянкою Андреєвою. Обидва матчі заплановані на 11 січня.