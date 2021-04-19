СНБО призвали отреагировать на деятельность Кауфмана в Украине

Украинским властям, которые в последние месяцы активизировали борьбу с контрабандистами и российскими агентами, стоит обратить внимание на деятельность Бориса Кауфмана - одного из бенефициарных владельцев "Тедис Украина".

Об этом заявил народный депутат VII созыва Юрий Михальчишин в эфире "Украина 24".

"Есть такая интересная тематика - сигаретная монополия "Тедис Украина", а ранее называлась "Мегаполис-Украина. "Тедис Украина" - дочерняя структура российского сигаретного монополиста, которая была создана в Украине семьей экс-президента Виктора Януковича и российским "оружейным бароном" Игорем Кисаевим", - заявил политик.

По его словам, Кисаев является владельцем ОАО "Завод Дегтярева", на котором производят пулеметы "Утес", гранатометы АГС, противотанковые ракеты "Конкурс".

"Сегодня ("Тедис Україна, - ред.) - это 50 000 точек реализации сигарет, почти 60 млн грн прибыли ежегодно, это многомиллиардные факты уклонения от уплаты налогов, которые зафиксированы в открытых источниках, это многомиллиардные штрафы нашего Антимонопольного комитета, которые каким-то чудом отменили в" честных "судах", - добавил он.

Напомним, в ранее Антимонопольный комитет решил оштрафовать "Тедис Украина" на сумму 274,23 млн грн за невыполнение в полном объеме предыдущих решений комитета.

Речь идет о решении № 551-р от 16 декабря 2016 года. Тогда компания была оштрафована на 431 млн грн за злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке дистрибуции сигарет с 2013 года по сентябрь 2015 года включительно.

Часть этого штрафа на сумму почти 300 млн грн "Тедис" уплатила в 2017 году. Остаток был уплачен в 2020 году.

ООО "Тедис Украина" зарегистрировано на четыре кипрские компании: "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Ебромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают одесский бизнесмен Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Британии.