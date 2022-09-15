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СНБО призвали наложить санкции против 1Xbet, которую лишили лицензии в Украине

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Четверг 15 сентября 2022 11:39
СНБО призвали наложить санкции против 1Xbet, которую лишили лицензии в Украине Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Российские операторы игорного рынка, подобные 1Xbet, должны находиться под санкциями СНБО. Причем не только как юридические лица, но и их физические лица-владельцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера InformNapalm Михаила Макарука.

По его словам, такие компании как 1Xbet по роду своей деятельности собирают персональные данные, что является угрозой национальной безопасности Украины.

"Мы не имеем права допустить, чтобы ФСБ и ГРУ России имели возможность проводить свои спецоперации в Украине, оперируя чувствительными данными украинцев", - заявил он.

Макарук отметил, что это не первая подобная спецоперация российских компаний и напомнил, что еще в 2017 году его сообщество в числе прочих общественных организаций и активистов добивалась введения санкций против российских компаний и соцсетей: "вКонтакте", "Яндекс". Тогда СНБО санкции ввело.

"Время доказало, что мы были тогда правы. И сейчас мы настаиваем на полном запрете российским компаниям работать в Украине", - подчеркнул он.

По его мнению, одной из самых масштабных операций ФСБ и ГРУ РФ было как раз массовое заведение на украинский рынок азартных игр крупных российских операторов. Которым по роду деятельности необходимо собирать персональные данные.

"Мы считаем, что российские операторы игорного бизнеса должны находиться под санкциями СНБО. Не только их юрлица, но и физические владельцы", - подчеркнул Макарук.

Как известно, 30 марта 2022 года КРАИЛ в разгар полномасштабной войны России против Украины выдала ООО "Твоя беттинговая компания" две лицензии на работу в Украине российской букмекерской конторы 1xBet.

После этого, более 26 тысяч украинцев подписали петицию с требованием аннулировать эти лицензии и запретить деятельность 1xBet в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя выдавать лицензии компаниям, которые контролируются резидентами страны-агрессора либо связаны с ними.

В связи с этим, как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей решить вопрос запрета работы 1xBet в Украине.

7 сентября КРАИЛ принял решение лишить ООО "Твоя беттинговая компания" лицензии на работу в Украине.

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СНБО Игорный бизнес
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