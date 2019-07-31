В СНБО обсудили финансирование органов сектора безопасности и обороны

Фото: Александр Данилюк (Виталий Носач, РБК-Украина)

В СНБО обсудили предложения к проекту госбюджета-2020 относительно статей, связанных с нацбезопасностью и обороной Украины

Под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Данилюка состоялось совещание относительно текущего состояния и планов финансирования органов сектора безопасности и обороны Украины на 2020 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Состоялось совещание о состоянии финансирования органов сектора безопасности и обороны Украины. На совещании обсуждались предложения к проекту закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно статей, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.

"Мои подходы остаются неизменными. Я бы хотел, чтобы деньги, которые выделяются из государственного бюджета, использовались максимально эффективно и соответствовали приоритетным потребностям. Расходы не должны быть увеличенной проекцией предыдущих лет. Общество и президент Украины ожидают серьезных реформ в сфере безопасности и обороны, которые должны найти отражение в следующем году, в частности в бюджете", - подчеркнул Данилюк.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в Порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа, а также осуществления контроля за его выполнением.