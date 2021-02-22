СНБО должно ввести санкции в отношении импортеров российской электроэнергии, - нардеп
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен ввести санкции в отношении импортеров электроэнергии из России и Беларуси по аналогии с санкциями против нефтяного бизнеса Виктора Медведчука.
Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер.
"Импорт электроэнергии должен получить такую же решительную реакцию СНБО, как и поставки дизтоплива Медведчуком. Под санкции должны попасть все контрагенты Кремля, в том числе и олигархи, которые решили обогатиться на импорте тока", - отметила нардеп.
По ее словам, импорт электроэнергии из России является не меньшей угрозой национальным интересам Украины.
"Только за полтора месяца Украина потратила на импорт российского тока почти 1 млрд грн. Российская электроэнергия подрывает основы энергонезависимости и обогащает узкий круг импортеров, которым Кремль через подконтрольное "ИнтерРАО" решил продавать ток по демпинговым ценам", - подчеркнула нардеп.
Средства, которые импортеры зарабатывают на российском импорте с большой долей вероятности также идут на финансирования антиукраинской деятельности.
"Эти деньги, как и в случае с Медведчуком, идут на подрыв суверенитета Украины. Иначе Путин никогда бы не дал добро на поставки энергоресурсов в Украину", - добавила Буймистер.
Импорт электроэнергии должен получить такую же решительную реакцию СНБО, как и поставки дизтоплива Медведчуком. Под санкции должны попасть все контрагенты Кремля, в том числе и олигархи, которые решили обогатиться на импорт тока.
Напомним, Украина с 2021 года возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 500 млн кВт часов на сумму 800 млн грн.
Крупнейшими импортерами являются "Днепроспецсталь-Энерго" Виктора Пинчука, "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.