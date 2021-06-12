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СНБО должен вмешаться в конфликт между НКРЭКУ и Минэнерго, - эксперт

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Киев, Суббота 12 июня 2021 13:11
СНБО должен вмешаться в конфликт между НКРЭКУ и Минэнерго, - эксперт Фото: глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Конфликт между НКРЭКУ с одной стороны и Министерства энергетики с "Энергоатомом" с другой должен разрешить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом заявив экс-депутат Дмитрий Спивак.

"Министр энергетики Галущенко говорит руководителям НКРЭКУ, вы там заканчивайте коррупцией заниматься, какие-то трейдеры у вас, что-то вы скупаете всю атомную энергию подешевле, продаете задорого. Если у нас энергетический сектор сегодня находится в полном раздрае, в полных убытках, скажите мне, это что, не должно стать предметом рассмотрения этого вопроса на СНБО", - заявил Спивак.

Эксперт отметил, что вопреки публичным обещаниям президента о прибыльности "Энергоатома" в текущем году, НКРЭКУ делает все возможное чтобы этого не случилось, искусственно обваливая цену на атомную энергию.

"Глава государства сказал, что в течение года "Энергоатом" должен выйти на прибыль в 500 миллионов, а в течение 1,5-2 лет он должен выйти в прибыль 1 миллиард долларов. Я считаю, что любая фраза президента страны должна стать сигналом для действий каких-то. Для того чтобы дать прибыль в миллиард, надо же понять, почему убыток в миллиард. Надо же найти виновных, посадить, наказать и т.д. Ничего не происходит", - добавил он.

Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошло на публичный конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен.

Махинации и схемы «торговли воздухом» в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась.

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