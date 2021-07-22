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Снаряды с полигона под Николаевом разорвались в селе: прокуратура начала проверку

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Николаев, Четверг 22 июля 2021 22:15
Снаряды с полигона под Николаевом разорвались в селе: прокуратура начала проверку Фото: под Николаевом танкисты отрабатывали стрельбу в движении - снаряды разорвались в селе (twitter.com/DankeKiew)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во время учений Cossack Mace-2021, которые проходили на полигоне "Широкий Лан" под Николаевом, танкисты отрабатывали стрельбу в движении. Часть снарядов из Т-64 разорвались возле села и на территории частного домохозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.

По данным следствия, 22 июля во время заключительной части учений "Cossack Mace-2021" военнослужащими 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы проводились стрельбы из танков Т-64 в движении. Несколько снарядов разорвались вблизи населенного пункта, а один - во дворе частного домовладения.

"В результате взрывов травмированных и пострадавших нет", - отметили в прокуратуре.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

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