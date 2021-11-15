В СН рассказали будут ли поддерживать отставку Ткаченко
"Слуга народа" удовлетворит заявление об отставки министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко. Однако пока фракция не обсуждала кандидатуру на должность министра культуры вместо Ткаченко.
Об этом заявил вице-спикер Верховной рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с журналистами на полях съезда партии, передает корреспондент РБК-Украина.
"Все заявления по собственному желанию мы удовлетворяем. Такова у нас практика. Если есть заявление и будет комитет, то оно может быть рассмотрено" - заявил он.
Корниенко добавил, что кандидатуры на должность министра культуры в случае отставки Ткаченко, по словам Корниенко, еще не обсуждались.
"Это точно не обсуждалось. Это было неожиданностью", - сказал он.
Напомним, 11 ноября стало известно, что Александр Ткаченко подал в отставку с поста министра культуры.
До этого информированный источник РБК-Украина в "Слуге народа" сообщил, что Ткаченко уйдет из правительства Дениса Шмыгаля.
Еще в конце августа РБК-Украина писало, что Ткаченко может заменить его первый заместитель Ростислав Карандеев.